Sasar Perempuan Pengendara Motor, Residivis di Bogor Akui 30 Kali Menjambret
jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial MF yang ditangkap polisi atas dugaan penjambretan terhadap seorang ibu di Tajurhalang, Kabupaten Bogor, mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 30 kali sejak Januari 2026.
Polisi kini masih mendalami pengakuan tersebut sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan penadah lain.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, MF ditangkap di tempat kontrakannya di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AR yang diduga menjadi penadah barang hasil kejahatan.
“Kami berhasil menangkapnya di kontrakannya di daerah Kemang, Bogor,” kata Made.
Berdasarkan hasil interogasi, MF mengaku telah melakukan penjambretan sebanyak 30 kali sejak Januari 2026.
Namun, angka tersebut masih merupakan pengakuan tersangka yang perlu didalami dan dicocokkan dengan hasil penyelidikan kepolisian.
“Jadi, berdasarkan pengakuannya sudah 30 kali, sejak Januari 2026,” ujar Made.
Polisi menyebut tersangka penjambretan di Bogor mengaku beraksi 30 kali sejak Januari 2026. Penyidik masih mendalami kasus dan mencari penadah lain.
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