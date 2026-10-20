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JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Ringkus Jambret dan Penadah Hasil Kejahatan yang Beraksi di Depok dan Bogor

Polisi Ringkus Jambret dan Penadah Hasil Kejahatan yang Beraksi di Depok dan Bogor

Selasa, 20 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Polisi Ringkus Jambret dan Penadah Hasil Kejahatan yang Beraksi di Depok dan Bogor - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi menangkap seorang pria berinisial MF yang diduga melakukan penjambretan terhadap seorang ibu rumah tangga di Jalan Yogyakarta, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AR yang diduga menjadi penadah barang hasil kejahatan tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, peristiwa penjambretan itu terjadi pada Rabu (7/10/2026).

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Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tajurhalang.

“Pelaku utama dengan inisial MF dan kami lakukan pengembangan, serta mengamankan penadah hasil kejahatan berinisial AR,” kata Made, Selasa (20/10/2026).

Made menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga analisis rekaman kamera pengawas atau CCTV.

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Tim operasional Polres Metro Depok kemudian berkoordinasi dengan tim operasional Polsek Tajurhalang untuk mengungkap kasus tersebut.

Polisi menangkap MF pada Jumat (16/10/2026), lalu mengembangkan penyelidikan hingga mengamankan AR yang diduga menerima hasil kejahatan.

Polisi berhasil meringkus pelaku penjambretan dan penadah hasil kejahatan yang beraksi di wilayah hukum Polres Metro Depok
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TAGS   Polres Metro Depok jambret penadah Penadah barang hasil kejahatan penjambretan kecamatan tajurhalang

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