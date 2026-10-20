Anak 3 Tahun Diduga Dicabuli Ayah Kandung, Hasil Pemeriksaan Korban Terinfeksi Gonore

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang anak berusia 3 tahun diduga menjadi korban pencabulan oleh ayah kandungnya. Sang ayah merupakak seorang dokter di Kota Bandung.

Kasus ini terungkap seusai korban mengalami luka pada alat kelamin dan dinyatakan terinfeksi gonore.

Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jabar, sementara keberadaan korban dilaporkan belum diketahui setelah diduga dibawa ayahnya sejak 28 September 2026.

Kuasa hukum korban dari Jabar Bantuan Hukum Debi Agusfriansa mengatakan, peristiwa tersebut terungkap saat ibu korban berinisial MS didatangi oleh anaknya dan memeragakan adegan dewasa.

Ibu korban kemudian menanyakan kepada anaknya bagaimana bisa mengetahui hal itu.

"Anaknya menjawab tau dari handphone papa. Lalu selang beberapa hari anaknya merasakan sakit untuk buang air kecil, lalu ditanya sama ibunya dan ibunya cek di kemaluan sang anak dan ditemukan luka lebam," kata Debi saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2026).

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Selanjutnya, ibu korban membawa anaknya ke dokter dan ditemukan luka robekan di kemaluan anaknya. Kemudian, anaknya bercerita ayahnya berinisial IS pernah memasukan jarinya ke kemaluan sang anak.

"Setelah itu dokter menyarankan untuk visum. Akhirnya ditemukan juga penyakit kelamin gonore," ucapnya.