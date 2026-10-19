Polresta Karawang Tangkap Pasutri Terduga TPPO, Dua Perempuan Hendak Dikirim ke Dubai dan Oman

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) Polresta Karawang menangkap pasangan suami istri yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terkait pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke luar negeri.

Kedua terduga pelaku berinisial ES (48) dan AH (39 tahun). Mereka ditangkap setelah polisi mengungkap dugaan penampungan pekerja migran Indonesia ilegal di sebuah perumahan di sekitar Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polresta Karawang, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Muh Asim, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi mengenai dugaan penampungan pekerja migran Indonesia secara ilegal di wilayah Cikampek.

“Dua pelaku yang ditangkap dalam kasus dugaan TPPO masing-masing berinisial ES (48) dan AH (39),” kata Muh Asim di Karawang, Senin (19/10).

Polisi Temukan Dua Perempuan di Penampungan

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit III Satres PPA dan PPO Polresta Karawang melakukan penyelidikan pada Sabtu (17/10).

Dalam penyelidikan itu, petugas menemukan dua perempuan berinisial S (57) dan N (42) di lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan pekerja migran Indonesia nonprosedural.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kedua perempuan tersebut diduga akan diberangkatkan ke Dubai dan Oman melalui jalur nonprosedural oleh pasangan suami istri yang kini telah ditangkap.