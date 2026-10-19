Lansia di Bandung Jadi Korban Pencurian Kalung Emas, Para Pelaku Beraksi di Depan Rumah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang wanita lanjut usia (lansia) di Gang Luna 3, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, menjadi korban pencurian oleh sekelompok orang tak dikenal, pada Sabtu (17/10/2026).

Kalung emas milik korban itu dilaporkan raib dibawa pelaku.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak korban yang berusia 78 tahun itu berhati-hati ketika para pelaku menghampiri kediamannya.

Korban pun tidak membuka pagar rumahnya.

Terdapat tiga orang yang diduga pelaku berada di depan rumah korban. Salah seorang dari mereka tampak berbincang dengan korban.

Namun saat korban berada dekat dengan pagar, pria berhelm itu memasukan tangannya ke sela-sela pagar untuk mengambil kalung emas. Korban yang berusaha mempertahankan kalungnya pun akhirnya terjatuh.

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Kalung emas tersebut raib digondol pelaku. Ketiganya terlihat melarikan diri ke arah jalan raya meninggalkan rumah korban.

Kanit Reskrim Polsek Bojongloa Kaler Iptu Andriana membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya tengah menangani kasus tersebut.