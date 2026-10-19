Pabrik Obat Keras di Bandung Bisa Cetak 8 Juta Pil Sehari, Ketua RW Kaget

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 8 juta butir pil obat keras bisa diproduksi dalam sehari dari sebuah pabrik ilegal yang beroperasi di Kompleks Pergudangan BizPark, Jalan Raya Kopo, Kota Bandung.

Polisi membongkar fasilitas produksi tersebut setelah mengembangkan kasus penyelundupan 600 ribu butir pil Hexymer di Tol Purbaleunyi.

Penggerebekan yang dipimpin Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi bersama Kasat Narkoba Kompol Oliestha Ageng Wicaksana itu menyasar tiga bangunan gudang pada Minggu (18/10) malam.

Di balik aktivitas pergudangan yang tampak biasa, polisi menemukan mesin cetak otomatis berkapasitas besar, bahan baku kimia, serta ratusan ribu pil obat keras jenis Hexymer dan Tramadol yang siap diedarkan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Hengki mengatakan, kemampuan produksi mesin yang ditemukan di lokasi mencapai sedikitnya 8 juta butir pil dalam sehari.

“Jika seluruh timbunan bahan baku yang ada di lokasi selesai diproduksi, jumlahnya ditaksir mencapai 250 juta hingga 256 juta butir,” kata Hengki.

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Besarnya kapasitas produksi tersebut membuat pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius, terlebih obat-obatan yang diproduksi diduga dipasarkan hingga ke luar Jawa Barat.

Penyidik juga menemukan indikasi bahwa jaringan tersebut memiliki pembagian tugas yang terorganisasi, mulai dari pemesan, peracik bahan kimia, hingga kurir dan koordinator pengiriman antardaerah.