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Polisi Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Bizpark Kopo Bandung, Sehari Produksi 8 Juta Butir

Senin, 19 Oktober 2026 – 08:08 WIB
Polisi Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Bizpark Kopo Bandung, Sehari Produksi 8 Juta Butir - JPNN.com Jabar
Kapolda Jawa Barat Irjen Hengki didampingi Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi dan Kasat Narkoba Kompol Oliestha Ageng Wicaksana seusai menggerebek pabrik obat keras ilegal di kawasan pergudangan Bizpark, Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, Minggu (18/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek pabrik obat keras ilegal di Kompleks Pergudangan Bizpark, Jalan Raya Kopo, Minggu (18/10/2026). 

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita bahan baku yang diperkiran mampu mencetak hingga 250 juta butir obat berbahaya, serta mengamankan lima orang tersangka.

Operasi pengungkapan kasus peredaran ilegal ini berawal dari penangkapan seorang pelaku di Kilometer 125 Tol Purbaleunyi pada Jumat sore sekitar pukul 18.00 WIB. 

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Saat itu, petugas mendapati tersangka tengah membawa 600.000 butir pil Hexymer siap edar yang dikemas rapi dalam kotak warna hijau menuju arah Jakarta.

Berdasarkan penangkapan pertama tersebut, penyidik Satresnarkoba Polrestabes Bandung langsung melakukan pengembangan intensif selama dua hari berturut-turut.

Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi dan menggerebek tiga titik lokasi (TKP) yang saling berdekatan di Kompleks Pergudangan BizPark, Kopo, Kota Bandung.

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Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa penggerebekan di pergudangan Bizpark, menambah jumlah tersangka yang diamankan sebanyak empat orang, sehingga total tersangka menjadi lima orang. Kelima tersangka itu berinisial P, R, MF, F, dan A.

"Kelima pelaku yang kini telah diamankan memiliki peran yang terorganisasi secara rapi dalam sindikat gelap tersebut. Ada pelaku yang bertindak sebagai pembeli atau pemesan, peracik bahan kimia, hingga kurir sekaligus koordinator pengiriman logistik antarwilayah," kata Hengki didamping Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi, di lokasi penggerebekan.

Polisi membongkar pabrik pembuatan obat keras ilegal jenis Hexymer dan Tramadol di kawasan Pergudangan Bizpark, Kota Bandung. Angka produknya mencengangkan.
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