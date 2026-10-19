Polrestabes Bandung Gerebek Pabrik Obat Keras Terlarang, 250 Juta Butir Disita!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Jajaran Satresnarkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah pabrik rahasia penghasil ratusan juta butir obat keras ilegal di Kompleks Pergudangan BizPark, Jalan Kopo, Kota Bandung.

Dari pengungkapan tersebut, kepolisian menyita bahan baku yang diperkirakan mampu mencetak hingga 250 juta butir obat berbahaya serta mengamankan lima orang tersangka.

Operasi pengungkapan kasus peredaran ilegal ini bermula dari penangkapan awal seorang pelaku di Kilometer 125 Tol Purbaleunyi pada Jumat sore sekitar pukul 18.00 WIB.

Saat itu, petugas mendapati tersangka tengah membawa 600.000 butir pil Hexymer siap edar yang dikemas rapi dalam kotak warna hijau menuju arah Jakarta.

Berdasarkan penangkapan pertama tersebut, penyidik Satresnarkoba Polrestabes Bandung langsung melakukan pengembangan intensif selama dua hari berturut-turut, mulai Sabtu hingga Minggu.

Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi dan menggerebek tiga titik lokasi (TKP) yang saling berdekatan di Kompleks Pergudangan BizPark, Kopo, Kota Bandung.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan, bahwa penggerebekan di pergudangan Bizpark berhasil menambah jumlah tersangka yang diamankan sebanyak empat orang, sehingga total tersangka menjadi lima orang. Kelima tersangka itu berinisial P, R, MF, F, dan A.

"Kelima pelaku yang kini telah diamankan memiliki peran yang terorganisasi secara rapi dalam sindikat gelap tersebut,” ucapnya Hengki didamping Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi, Minggu (18/10).