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Polisi Tangkap Pria Pembobol Minimarket di Pancoran Mas Depok

Minggu, 18 Oktober 2026 – 17:00 WIB
Polisi Tangkap Pria Pembobol Minimarket di Pancoran Mas Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencurian. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial CA diduga membobol sebuah minimarket di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok.

Dalam kejadian tersebut, sejumlah barang dagangan dilaporkan hilang dengan nilai kerugian mencapai Rp22,8 juta.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan korban berinisial S, yang bertugas sebagai koordinator minimarket, melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setelah pembobolan diketahui.

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“Kerugian berupa 70 bungkus rokok, 20 dus susu kaleng, 20 pak obat-obatan, 40 jenis kosmetik, dengan nilai total Rp22.800.000,” jelas Made.

Aksi Pembobolan Terekam Video

Aksi pembobolan minimarket tersebut turut menjadi perhatian setelah sebuah video beredar.

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Dalam rekaman itu, seorang pria terlihat muncul dari bagian plafon minimarket, kemudian mengambil sejumlah barang yang berada di dalam toko.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, pada 12 Oktober.

Polisi menangkap pria berinisial CA yang diduga membobol minimarket di Pancoran Mas, Depok. Kerugian korban dilaporkan mencapai Rp22,8 juta.
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TAGS   kota depok Polres Metro Depok pembobolan minimarket kecamatan pancoran mas pencurian rokok pencurian kosmetik

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