Jambret Anak 13 Tahun, Pria di Bandung Babak Belur Dihajar Massa

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria terduga pelaku penjambretan babak belur setelah menjadi sasaran amukan warga di kawasan Cijaura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

Pria tersebut diduga menjambret ponsel milik seorang anak perempuan berusia 13 tahun di kawasan Kecamatan Rancasari.

Akibat kejadian itu, wajah terduga pelaku mengalami luka dan memar setelah dihajar warga yang geram dengan aksi pencurian tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa penjambretan itu terjadi di kawasan Kompleks Pasir Pogor, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, pada Jumat (16/10/2026) malam.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku penjambretan tersebut.

Dia menjelaskan, peristiwa berawal saat korban berjalan pulang setelah mengikuti les.

"Peristiwa bermula ketika korban sedang berjalan pulang setelah mengikuti les. Terduga pelaku bersama seorang rekannya menghampiri korban dengan berpura-pura menanyakan alamat. Selanjutnya, terduga pelaku diduga mengambil handphone milik korban," lata Rezky saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10).

Ia menuturkan, terduga pelaku kemudian berusaha melarikan diri setelah mengambil ponsel korban.