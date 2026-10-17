Polisi Tangkap Provokator Keributan Ormas vs DC di Moch Toha Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satu orang pria diamankan dalam insiden keributan antara debt collector dengan salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Jalan Moch Toha, Kota Bandung, pada Jumat (16/10/2026) malam.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan peristiwa yang terjadi pada pukul 18.00 WIB itu berawal dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Setelah polisi tiba di TKP, massa dari ormas bersedia membubarkan diri secara tertib.

"Di sana terjadi keributan yang berawal dari kesalahpahaman antara DC dengan salah satu ormas, dan alhamdulillah ketika kami ke lokasi dari ormas bisa dengan tertib membubarkan diri," kata Asep di Bandung.

Ia menambahkan, pihak DC yang terlibat keributan beserta warga yang menjadi korban penyitaan sepeda motor telah dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk dimintai keterangan.

"Dari DC yang melakukan kesalahpahaman tersebut kami amankan di Polrestabes Bandung untuk selanjutnya dilakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk juga ada warga yang diambil motornya oleh DC tersebut juga kami mintai keterangan," jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya saat ini fokus mendalami peran oknum yang diduga memicu keributan.

Polisi mengamankan satu orang yang diduga melakukan aksi penantangan terhadap massa ormas.