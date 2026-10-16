JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polrestabes Bandung Kembali Razia Saritem, Ini Hasilnya

Polrestabes Bandung Kembali Razia Saritem, Ini Hasilnya

Jumat, 16 Oktober 2026 – 23:40 WIB
Polrestabes Bandung Kembali Razia Saritem, Ini Hasilnya - JPNN.com Jabar
Beberapa orang terjaring razia narkoba yang digelar Satresnarkoba Polrestabes Bandung di kawasan Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jumat (16/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi kembali menyisir kawasan eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jumat (16/10/2026) malam.

Dalam razia kedua yang digelar Satresnarkoba Polrestabes Bandung itu, tiga orang dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu.

Operasi tersebut dipimpin Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi bersama jajaran Satresnarkoba. Petugas juga melibatkan unsur TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Satpol PP.

Baca Juga:

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan, razia itu merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memulihkan kawasan yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

"Ini yang merupakan program prioritas Kapolri, di mana salah satu programnya pemulihan kawasan narkoba," kata Dedi seusai razia.

Menurut Dedi, pemberantasan narkoba di kawasan Saritem membutuhkan upaya berkelanjutan dan keterlibatan berbagai instansi.

Baca Juga:

Dia menegaskan, Polrestabes Bandung tidak ingin wikayah hukumnya menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

"Polrestabes Bandung berkomitmen tidak ada satu jengkal tanah pun yang menjadi sarang narkoba. Kami akan terus perangi ini, komitmen bersama," ujarnya.

Tiga orang positif narkoba dalam razia yang dilakukan Polrestabes Bandung di kawasan eks lokalisasi Saritem, Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   satresnarkoba polrestabes bandung kompol oliestha ageng saritem bandung razia narkoba bandung kombes dedi supriyadi penggerebekan saritem kawasan saritem razia narkoba saritem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU