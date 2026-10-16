Polrestabes Bandung Kembali Razia Saritem, Ini Hasilnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi kembali menyisir kawasan eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jumat (16/10/2026) malam.

Dalam razia kedua yang digelar Satresnarkoba Polrestabes Bandung itu, tiga orang dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu.

Operasi tersebut dipimpin Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi bersama jajaran Satresnarkoba. Petugas juga melibatkan unsur TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Satpol PP.

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Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan, razia itu merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memulihkan kawasan yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

"Ini yang merupakan program prioritas Kapolri, di mana salah satu programnya pemulihan kawasan narkoba," kata Dedi seusai razia.

Menurut Dedi, pemberantasan narkoba di kawasan Saritem membutuhkan upaya berkelanjutan dan keterlibatan berbagai instansi.

Dia menegaskan, Polrestabes Bandung tidak ingin wikayah hukumnya menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

"Polrestabes Bandung berkomitmen tidak ada satu jengkal tanah pun yang menjadi sarang narkoba. Kami akan terus perangi ini, komitmen bersama," ujarnya.