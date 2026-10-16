Bocah Laki-laki 11 Tahun di Depok Jadi Korban Pencabulan Saat Menginap di Rumah Teman

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun diduga menjadi korban kekerasan seksual setelah diajak menginap di rumah temannya di kawasan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus tersebut.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok, AKP Tamar Bekti, menjelaskan bahwa peristiwa itu bermula ketika korban diajak bermain oleh dua orang, yakni seorang pria berinisial AR (21 tahun) dan temannya berinisial M.

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Menurut keterangan Tamar, peristiwa tersebut terjadi pada 9 September sekitar pukul 20.00 WIB.

Korban dan kedua orang tersebut kemudian berkeliling menggunakan sepeda motor hingga sekitar pukul 01.00 WIB.

Setelah itu, korban diantar pulang. Namun, karena sudah larut malam, pintu rumah korban telah terkunci.

Korban kemudian kembali menyusul AR dan M untuk menginap di rumah M. AR juga ikut menginap di rumah tersebut.

Korban Diduga Mengalami Kekerasan Saat Tertidur