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Polisi Minta Oknum Jakmania Penyerang Rombongan Persib EPA U18 Menyerahkan Diri

Jumat, 16 Oktober 2026 – 16:16 WIB
Polisi Minta Oknum Jakmania Penyerang Rombongan Persib EPA U18 Menyerahkan Diri - JPNN.com Jabar
Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dalam pertemuan dengan Satreskrim Polresta Batang mengusut kasus penyerangan rombongan Persib EPA U18 oleh oknum suporter Persija di Rest Area 360 Batang, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026) malam. Foto: doc. Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polresta Batang mengimbau oknum suporter Persija Jakarta yang terlibat dalam penyerangan rombongan Persib Bandung U18 di Rest Area KM 360, Jawa Tengah, untuk segera menyerahkan diri.

Polisi juga meminta Bobotoh tidak terprovokasi dan memercayakan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Kanit 3 Satreskrim Polresta Batang PDA Pipin Setyo Utomo meminta suporter Persija atau Jakmania yang diduga terlibat dalam insiden tersebut untuk datang langsung ke Polresta Batang atau menghubungi pihak kepolisian.

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Langkah itu diharapkan dapat membantu proses pengusutan kasus sekaligus mencegah konflik antarsuporter semakin meluas.

"Kami memohon atau menghimbau supaya tetap tenang, serahkan kepada kami dari pihak kepolisian Polresta Batang untuk dapat mengusut tuntas perkara ini dan untuk menemukan pelaku-pelaku yang lain," kata Pipin dalam keterangan video yang disampaikan manajemen Persib Bandung, Kamis (15/10/2026) malam.

"Dan untuk suporter dari Persija atau Jakmania yang terduga melakukan tindakan, kami himbau untuk menyerahkan diri ke Polresta Batang atau menghubungi pihak kami sehingga akan lebih membuat dunia sepak bola ini lebih damai," sambungnya.

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Insiden kekerasan tersebut terjadi pada Minggu (11/0).

Rombongan Persib U18 diserang oleh oknum suporter saat berada di Rest Area KM 360, Batang. Akibat kejadian itu, seorang ofisial tim menjadi korban penganiayaan, barang-barang milik pemain dijarah, dan bus yang ditumpangi rombongan mengalami kerusakan.

Polresta Batang mengimbau oknum suporter Persija yang terlibat dalam penyerangan rombongan Persib Bandung U18 di Rest Area KM 360 Batang, menyerahkan diri.
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TAGS   pt persib bermartabat manajemen persib persib u18 persib epa penyerangan rombongan persib polresta batang satreskrim polresta batang

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