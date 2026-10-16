9 Remaja Hendak Tawuran di Depok Diamankan, Polisi Temukan Celurit hingga Molotov

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Jaguar Perintis Presisi Polres Metro Depok mengamankan sembilan remaja yang hendak tawuran di sekitaran Situ Pladen, Beji, Kota Depok.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, perugas tengah melakukan patroli dan melihat adanya sejumlah pemuda yang berlarian.

Polisi pun mengejarnya, dan berhasil menangkap para remaja itu untuk dilakukan pemeriksaan.

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Saat diperiksa, ditemukan celurit hingga bom molotov.

Pada akun @jaguar_restrodepok dijelaskan, bahwa polisi tengah melakukan patroli wilayah pada Kamis (15/10) pukul 03.30 WIB di Beji, Depok.

Polisi kemudian melihat pemuda yang mencurigakan berlarian ke arah Jalan Setu Pladen.

Polisi pun mengamankan sembilan remaja yang hendak tawuran.

“Tim menelusurinya ke lokasi tersebut, dan benar saja ditemukan remaja sekitar sembil orang yang diduga hendak tawuran,” tulis keterangan di akun Instagram @jaguar_restrodepok.