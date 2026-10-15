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Warga Coblong Gagalkan Aksi Curanmor, 2 Pelaku Ditangkap

Kamis, 15 Oktober 2026 – 16:20 WIB
Warga Coblong Gagalkan Aksi Curanmor, 2 Pelaku Ditangkap - JPNN.com Jabar
Ilustrasi borgol atau pelaku tindak kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi menangkap dua orang yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jalan Japati, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Rabu (14/10/2026) malam.

Penangkapan dua orang tersebut berawal dari informasi masyarakat. Tim Perintis Polrestabes Bandung yang menerima laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi kejadian.

Di sana, polisi mendapati dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor telah diamankan. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolsek Coblong.

Kapolsek Coblong AKP Deden Juandi membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku curanmor tersebut.

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"Betul sudah kami amankan," kata Deden saat dikonfirmasi, Kamis (15/10).

Ia mengatakan, dua orang tersebut masing-masing berinisial JM (29) dan RA (24). Kini mereka telah ditahan di Mapolsek Coblong.

"Tersangka yang diamankan berinisial JA dan RA," ucapnya.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kejadian berawal saat korban memarkirkan motor Yamaha berpelat nomor T 5433 AZ di jalan tersebut. JA datang bersama RA menaiki sepeda motor Honda Vario.

Ketika di TKP, JA menghampiri sepeda motor korban dan mencoba membobol kunci kontaknya menggunakan kunci leter L dan astag. Sedangkan RA memantau situasi.

Dua terduga pelaku curanmor di Coblong, Bandung, ditangkap warga saat membawa motor hasil curian. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.
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