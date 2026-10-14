Doktrin Menghormati Guru, Jadi Dalih Buya Cabuli Santriwatinya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian mengungkap dugaan tindak pencabulan terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi menyebut terdapat dua orang yang dilaporkan atau diduga terlibat, yakni pemilik yayasan dan seorang pengajar yang merupakan ayah dan anak.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok, AKP Tamar Bekti, mengatakan salah satu terduga pelaku berinisial N alias Buya telah ditahan.

Sementara itu, dugaan perbuatan tidak senonoh yang melibatkan pengajar lain yang disebut sebagai anak Buya masih dalam proses penyidikan.

Menurut Tamar, dugaan perbuatan tersebut menyasar santriwati di lingkungan pesantren.

“Buya itu melakukan pencabulan terhadap santriwati. Ada yang dicium, ada yang melakukan perbuatan tidak senonoh,” ujar Tamar, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diberikan kepada media.

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Dugaan Pencabulan Berkedok Pengobatan

Tamar menjelaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun penyidik, terduga pelaku diduga menggunakan dalih pengobatan dan pemeriksaan keperawanan untuk melancarkan aksinya.