Bejat! Pimpinan Ponpes di Tajurhalang Bogor Diduga Cabuli Santriwati, Begini Modusnya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di salah satu pondok pesantren di wilayah Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi perhatian setelah dua orang korban dilaporkan telah mengadukan kasus tersebut.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun pihak pendamping hukum, jumlah korban diduga mencapai 12 hingga 13 orang.

Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Depok sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amalbi Depok, Taty Wahyuni Oesman, mengatakan dugaan peristiwa tersebut disebut telah berlangsung sejak sekitar lima tahun lalu.

Dalam keterangannya pada Senin (12/10), Taty menyebut dua orang telah berani melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Sementara itu, belasan orang lainnya diduga menjadi korban berdasarkan pendataan sementara pihaknya.

“Berdasarkan data sementara yang kami kumpulkan, ada sekitar 12 sampai 13 orang yang menjadi korban. Namun, baru dua orang yang berani mengungkapkan,” ujar Taty.

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Dugaan kasus tersebut menyeret NM (53 tahun), yang dikenal dengan sebutan Buya dan disebut sebagai pimpinan pondok pesantren, serta SA (28 tahun), yang disebut merupakan anak NM.

Dugaan Modus Berkedok Pemeriksaan Keperawanan