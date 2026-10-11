Pelaku Penembakan yang Lukai Mata Pelajar di Garut Ditangkap Polisi

jabar.jpnn.com, GARUT - Tim Resmob Polda Jabar bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Garut mengamankan pelaku penembakan airsoft gun terhadap seorang pelajar bernama Pazwa Pahaludin (15 tahun).

Terduga pelaku berinisial MHA (19 tahun) diamankan pada Jumat (9/10) sekitar pukul 16.30 WIB di Gang Babakan Pogor, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan MHA ditangkap oleh KBO Satreskrim Polres Garut. Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Garut untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan.

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"Peristiwa tersebut bermula pada Minggu (27/9). Korban P (14), seorang pelajar warga Garut, dilaporkan mengalami luka serius pada mata sebelah kiri hingga harus mendapatkan penanganan medis di RS Mata Cicendo, Bandung," kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (11/10).

Dalam kejadian, pelaku menembakkan airsoft gun, dan nahas peluru mengenai mata sebelah kiri Pazwa. Korban terindikasi mengalami kebutaan setelah peluru bersarang di mata korban.

"Awalnya korban disebut mengalami luka akibat terkena bola plastik. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Cicend menemukan adanya serpihan logam pada mata sebelah kiri korban," ujarnya.

Dari keterangan salah seorang teman korban, diketahui adanya dugaan bahwa seorang pria berinisial H datang ke lokasi kegiatan dan melepaskan tembakan menggunakan senjata jenis airsoft gun sebanyak tiga kali dan mengenai mata sebelah kiri korban.

Dalam pengamanan tersebut, petugas turut mengamankan satu unit senjata jenis airsoft gun model Glock 19 berwarna hitam perak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.