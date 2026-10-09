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JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Tangkap 4 'Sampah Masyarakat' Pemerkosa Anak di Baleendah

Polisi Tangkap 4 'Sampah Masyarakat' Pemerkosa Anak di Baleendah

Jumat, 09 Oktober 2026 – 20:15 WIB
Polisi Tangkap 4 'Sampah Masyarakat' Pemerkosa Anak di Baleendah - JPNN.com Jabar
Tersangka pemerkosaan anak dihadirkan dalam press release di Mapolresta Bandung, Jumat (9/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Pesta minuman keras (miras) berujung petaka. Empat pemuda di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, nekat memerkosa remaja perempuan berinisial S (16) yang sedang hilang kesadaran akibat mabuk.

Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung tak butuh waktu lama untuk mencokok para pelaku. Mereka yang diringkus yakni AA (21), ED (21), AR (19), dan seorang remaja di bawah umur berusia 16 tahun.

Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

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Tiga dari empat tersangka dihadirkan langsung dalam press release di Mapolresta Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (9/10). Sementara satu tersangka lain tak dihadirkan lantaran masih berstatus anak di bawah umur.

"Alhamdulillah pada hari ini kami menyampaikan rilis terkait pengungkapan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau perbuatan cabul terhadap seorang yang tidak berdaya," kata Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto.

Tri mengungkapkan, aksi bejat para pelaku terkuak setelah pihak korban memberanikan diri membuat laporan polisi pada Rabu (23/9) lalu. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan.

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Meski begitu, petugas sempat mendapat kendala teknis saat akan melakukan proses visum terhadap korban.

"Namun pada saat pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan, kami memerlukan adanya visum. Nah, pada saat visum itu ternyata, mohon maaf, korban dalam keadaan sedang datang bulan. Sehingga proses untuk visum diundur sampai yang bersangkutan selesai," katanya.

Polresta Bandung menetapkan empat pemuda sebagai tersangka kasus pemerkosaan anak. Polisi ungkap kronologi kejadiannya.
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