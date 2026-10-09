Kronologi Pembegalan di Pancoran Mas Depok, Korban Dibacok dan Motor Dirampas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengungkap kronologi penyerangan terhadap seorang pengendara sepeda motor di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam peristiwa yang terjadi pada Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIB tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian tangan dan kepala.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, empat orang diduga terlibat dalam aksi penyerangan yang disertai perampasan sepeda motor tersebut.

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Polisi menyatakan para terduga pelaku berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian.

“Tidak lebih dari 24 jam Tim Opsnal berhasil meringkus para tersangka dengan cara melakukan olah TKP yang mendalam, kemudian juga menginterogasi para saksi-saksi hingga mendapatkan salah satu identitas dari tersangka dan kami kembangkan,” kata Made Gede Oka Utama, Jumat (9/10/2026).

Korban Dipepet hingga Terjatuh

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Made menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika korban bersama seorang saksi mengendarai sepeda motor Honda PCX berwarna merah dengan posisi berboncengan.

Di tengah perjalanan, para pelaku diduga memepet sepeda motor korban hingga menabraknya. Akibatnya, korban dan kendaraannya terjatuh.