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JPNN.com Jabar Kriminal Mantan Juru Masak AS Tanam 27 Batang Ganja di Rooftop Rumah Bandung

Mantan Juru Masak AS Tanam 27 Batang Ganja di Rooftop Rumah Bandung

Jumat, 09 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Mantan Juru Masak AS Tanam 27 Batang Ganja di Rooftop Rumah Bandung - JPNN.com Jabar
RA (55 tahun) pria yang menanam ganja di rumahnya, digiring ke Mapolsek Regol, Jumat (9/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mantan juru masak di Amerika Serikat berinisial RA (55 tahun) ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, karena kedapatan menanam ganja rooftop rumahnya.

Sebanyak 27 batang tanaman ganja disita polisi dari kediamannya di Jalan Sriwulan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan pelaku RA sudah melakukan perbuatan ilegal ini cukup lama. Tersangka menanam pohon ganja di atas rumahnya sehingga tidak diketahui masyarakat.

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Bibit ganja itu didapatkan RA sewaktu bekerja sebagai chef di restoran cepat saji di California. RA kemudian menyelundupkannya di kantong celananya, sehingga tak terdeteksi imigrasi.

Dari sana, dia mulai budidaya ganja di kediamannya, dan mengaku hanya untuk konsumsi pribadi.

"Di TKP ditemukan kira-kira 27 batang tanaman ganja. Tersangkanya satu orang, sudah kami amankan dan lakukan pemeriksaan. Sudah kami tetapkan statusnya sebagai tersangka," kata Dedi dalam konferensi pers di Mapolsek Regol, Jumat (9/10/2026).

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Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan, tersangka belajar budidaya tanama ganja ketika bekerja di California. Berdasarkan pengetahuan yang dia pelajari, RA nekat mempraktikkannya saat kembali ke Tanah Air.

"Benihnya dari California, sewaktu tersangka ini bekerja di US. Dia kemudian belajar lihat di YouTube, dan waktu itu pernah mempraktikkan juga di Amerika," ucap dia.

Mantan chef di Amerika Serikat ditangkap di Bandung setelah polisi menemukan 27 batang ganja yang ditanam di rooftop rumahnya.
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