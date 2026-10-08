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Ratusan Napi Dipindahkan ke Nusakambangan Gegara Pesta Sabu di Rutan Depok

Kamis, 08 Oktober 2026 – 21:30 WIB
Ratusan Napi Dipindahkan ke Nusakambangan Gegara Pesta Sabu di Rutan Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi narapidana. Foto/ilustrasi: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 120 warga binaan di Rutan Kelas I Depok dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Rabu (7/10/2026). Pemindahan itu buntut kasus pesta sabu yang terjadi di rutan.

Kabid Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan, pemindahan ratusan narapidana ini sudah melalui persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"120 dari Rutan Depok. Iya betul (berkaitan dengan pesta sabu," kata Ishadi, Kamis (8/10).

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Ishadi menyebut mayoritas warga binaan yang dipindahkan merupakan warga binaan kasus narkotika.

"Betul (mayoritas warga binaan) narkotika, mungkin ada sekitar 20-an mungkin yang pidana umum. Intinya semua napi narkotika, jadi dari arahan dari Direktorat Jenderal untuk dipindahkan ke Nusakambangan," ucap dia.

Sebelumnya, ramai di media sosial rekaman video sejumlah warga binaan di Rutan Depok sedang berjoget sambil memegang botol yang diduga bong atau alat penghisap sabu. Mereka berjoget diiringi alunan musik dan kelap-kelip cahaya seperti sedang berada di diskotek.

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Kanwil Ditjenpas Jabar pun langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, ada pegawai Rutan Depok yang diduga terlibat dan dilaporkan ke polisi. Diharapkan, peristiwa serupa tak lagi terulang di kemudian hari.

"Sekali lagi mohon dukungan, semoga ada perbaikan dan kebaikan bagi institusi khususnya pemasyarakatan Jabar," kata Kakanwil Ditjenpas Jabar, Yudi Suseno. (mcr27/jpnn)

Sebanyak 120 warga binaan di Rutan Kelas I Depok dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Ini karena buntut kasus pesta sabu.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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TAGS   pesta narkoba pesta sabu-sabu rutan depok lapas nusakambangan kanwil ditjenpas jabar video dugaan pesta narkoba Rutan Depok pemindahan warga binaan pemindahan napi

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