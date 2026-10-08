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Polisi Tangkap 4 Gangster yang Beraksi Dini Hari di Pancoran Mas Depok

Kamis, 08 Oktober 2026 – 20:00 WIB
Polisi Tangkap 4 Gangster yang Beraksi Dini Hari di Pancoran Mas Depok - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan terhadap pengendara sepeda motor di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (6/10) sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat itu, korban berinisial AB sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda PCX bersama rekannya.

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Di tengah perjalanan, korban diduga dicegat rombongan gengster yang berjumlah sekitar 20 orang.

Sejumlah pelaku disebut mengacungkan celurit berukuran besar ke arah korban.

Rombongan tersebut juga diduga menabrak sepeda motor yang dikendarai korban hingga terjatuh.

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Korban kemudian melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga.

Namun, salah satu korban yang tertinggal di lokasi menjadi sasaran pembacokan hingga mengalami luka robek pada bagian kepala, tangan, lutut, dan siku.

Polisi menangkap empat terduga pelaku aksi gangster di Pancoran Mas, Depok. Penyerangan terjadi dini hari dan menyebabkan korban mengalami luka.
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TAGS   pembacokan kota depok Polres Metro Depok gangster depok kecamatan pancoran mas

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