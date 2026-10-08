Kelompok Mahasiswa Gagalkan Curanmor di Asrama, Tapi Pelaku Berhasil Kabur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sejumlah mahasiswa yang tinggal di asrama Natuna, Jalan Rereng Adumanis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, menggagalkan upaya pencurian sepeda motor pada Rabu (7/10/2026) malam.

Salah seorang penghuni asrama, Iffa Restu (23 tahun) mengatakan, kejadian ini berawal saat dia dan teman-temannya mencurigai adanya pengendara sepeda motor yang berulang kali melintas di depan asramanya.

"Jadi, dari awal itu pelaku memang mondar-mandir dari siang," kata Iffa saat ditemui, Kamis (8/10).

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Para penghuni asrama menduga pengendara tersebut tengah mengincar salah satu motor yang terparkir di pelataran. Karena itu, mereka berniat untuk menjebak pemotor tersebut.

Strategi penjebakan pun dimulai. Beberapa penghuni asrama keluar untuk membeli kopi dan membiarkan pagar tidak ditutup.

Setelah itu, Iffa menggatakan, pria berjaket hitam dan mengenakan helm masuk ke halaman asrama. Temannya yang berada di luar kemudian memberi tahu penghuni yang ada di dalam asrama melalui pesan singkat.

"Nah, jadi sudah ada konfirmasi, teman saya yang ada di dalam nunggu dari atas. Jadi pas mau ngincer motor Beat, teman saya sudah duluan keburu nutup pagar," ucapnya.

Pria tersebut, kata Iffa, tampak panik saat para penghuni asrama menghampirinya. Namun, terduga pencuri itu melakukan perlawanan agar bisa kabur.