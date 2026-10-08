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KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi HGB Summarecon di Bogor

Kamis, 08 Oktober 2026 – 10:00 WIB
KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi HGB Summarecon di Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Kantor ATR / BPN Kabupaten Bogor. Foto: Dok Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10). 

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Dalam pemeriksaan tersebut, KPK memanggil tiga orang sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ketiganya adalah RDI selaku pegawai PT Summarecon Agung Tbk, DW selaku Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, dan HT selaku pihak swasta.

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan setelah penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut.

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Berawal dari OTT KPK

Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor yang bermula dari OTT
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