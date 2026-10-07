Hafidz Hernanda Alami Kekerasan di Tebet, UI Dampingi Pengobatan hingga Proses Hukum

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) angkat bicara terkait peristiwa kekerasan yang dialami Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Hafidz Hernanda di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (4/10) malam.

Peristiwa tersebut disebut dilakukan oleh orang tidak dikenal.

Setelah menerima informasi mengenai kejadian itu, UI segera berkomunikasi dengan Hafidz, pihak keluarga, serta rekan-rekan pengurus BEM UI untuk memastikan kondisi dan kebutuhan mahasiswa yang bersangkutan.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro mengatakan, pihak kampus prihatin atas peristiwa tersebut.

“UI prihatin atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap siapa pun tidak dapat dibenarkan, termasuk terhadap mahasiswa UI. Saat ini, prioritas utama UI adalah memastikan keselamatan, penanganan, dan pemulihan mahasiswa yang bersangkutan,” kata Erwin dalam keterangan resmi.

UI Berikan Tiga Bentuk Pendampingan

Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, UI memberikan pendampingan kepada Hafidz dalam sejumlah aspek, mulai dari penanganan medis hingga proses hukum.

Erwin menjelaskan, pendampingan pertama berupa pengobatan hingga proses pemulihan mahasiswa yang bersangkutan.