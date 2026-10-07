Pria di Bandung Gelapkan 12 Motor Milik Kerabatnya, Uang Dipakai Judi Online

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang pria berinisial IMF alias IBO harus berurusan dengan polisi setelah menggelapkan 12 sepeda motor milik kerabat dan orang-orang terdekatnya di Kabupaten Bandung.

Pelaku memanfaatkan kepercayaan para korban yang selama ini mengenalnya sebagai orang berada.

Motor yang dipinjam dengan alasan tertentu ternyata tidak pernah dikembalikan. Kendaraan tersebut kemudian diserahkan kepada penadah untuk dijual atau dialihkan.

Kasus itu terungkap setelah Satreskrim Polresta Bandung menerima sejumlah laporan dari warga yang kehilangan sepeda motornya.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan IMF memang sengaja menyasar orang-orang yang sudah dikenalnya.

Para korban, kata dia, tidak menaruh curiga ketika dimintai sepeda motor karena pelaku dianggap memiliki kondisi finansial yang baik.

"Kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat. Karena secara finansial keluarganya memang tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan," kata Tri saat konferensi pers di Mapolresta Bandung, Rabu (7/10).

Kepercayaan itu kemudian dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur kendaraan para korban.