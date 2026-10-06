Polisi Ungkap Peran 2 Petugas dalam Kasus Pesta Sabu-sabu di Rutan Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terkait dugaan keterlibatan petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok dalam penyediaan narkotika jenis sabu untuk narapidana.

Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto mengatakan, pihaknya telah mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas narkotika yang viral di media sosial.

Namun, ketika petugas tiba di lokasi, kondisi tempat kejadian perkara (TKP) disebut sudah berubah dan sejumlah barang yang sebelumnya terlihat dalam video viral sudah tidak berada di ruangan tersebut.

“Setelah tahu acara itu, kami sebagai unit narkoba Polres Metro Depok bersama perwira dan anggota saya dan Polsek Sukmajaya mendatangi TKP untuk memastikan apakah benar berita viral itu ada di Rutan Depok,” ujar Sutirto.

“Ternyata begitu kami cek sampai di sana, tempat tersebut sudah rusak. Artinya tidak seperti awal yang diviralkan di TikTok,” lanjutnya.

Menurut Sutirto, sejumlah barang yang terlihat dalam video sudah tidak ditemukan di ruangan yang diduga menjadi lokasi kejadian.

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Termasuk barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu juga tidak ditemukan di lokasi saat petugas melakukan pemeriksaan.

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