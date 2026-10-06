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6 Ambulans Diamankan Polda Jabar, Kasus Dugaan Penipuan Anggota DPRD Kota Bogor Memasuki Babak Baru

Selasa, 06 Oktober 2026 – 19:00 WIB
6 Ambulans Diamankan Polda Jabar, Kasus Dugaan Penipuan Anggota DPRD Kota Bogor Memasuki Babak Baru - JPNN.com Jabar
Potret enam ambulans yang diamankan Polda Jabar, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Anggota DPRD Kota Bogor. Foto: Source for jpnn.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - ‎Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Juhana memasuki babak baru. 

‎Teranyar, Polda Jabar berhasil mengamankan enam dari 13 unit ambulans sebagai barang bukti dalam kasus dengan nomor laporan LP/B/859/V/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tersebut.

‎Kuasa Hukum PT RMK, Alice Yuniati Elia mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan jajaran Polda Jabar dalam menangani kasus ini. 

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‎"Enam ambulans ini disita oleh jajaran Unit 5 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jabar sebagai barang bukti dalam kasus kami," kata Alice kepada JPNN.COM pada Selasa (6/10) malam. 

‎Alice menjelaskan enam ambulans tersebut di amankan Polda Jabar dari berbagai wilayah, seperti Kendal, Jepara hingga Banyuwangi. 

‎"Enam ambulans ini dari Kendal, Jepara, Banyuwangi, Garut, Tasik dan Indramayu. Meski begitu, ada tujuh ambulans lagi yang belum diamankan Polda Jabar," ungkapnya. 

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‎Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Juhana belum memberikan komentar terkait penyitaan enam ambulans oleh Polda Jabar. 

‎Hingga berita ini ditulis, Juhana belum memberikan keterangan, meski wartawan JPNN.com sudah berusaha menghubunginya. 

Polda Jabar berhasil mengamankan enam dari 13 unit ambulans sebagai barang bukti dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Anggota DPRD Kota Bogor
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