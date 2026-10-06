6 Ambulans Diamankan Polda Jabar, Kasus Dugaan Penipuan Anggota DPRD Kota Bogor Memasuki Babak Baru

jabar.jpnn.com, BANDUNG - ‎Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Juhana memasuki babak baru.

‎Teranyar, Polda Jabar berhasil mengamankan enam dari 13 unit ambulans sebagai barang bukti dalam kasus dengan nomor laporan LP/B/859/V/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tersebut.

‎Kuasa Hukum PT RMK, Alice Yuniati Elia mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan jajaran Polda Jabar dalam menangani kasus ini.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Pengadaan Ambulans oleh Anggota DPRD Bogor Juhana Naik ke Penyidikan

‎"Enam ambulans ini disita oleh jajaran Unit 5 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jabar sebagai barang bukti dalam kasus kami," kata Alice kepada JPNN.COM pada Selasa (6/10) malam.

‎Alice menjelaskan enam ambulans tersebut di amankan Polda Jabar dari berbagai wilayah, seperti Kendal, Jepara hingga Banyuwangi.

‎"Enam ambulans ini dari Kendal, Jepara, Banyuwangi, Garut, Tasik dan Indramayu. Meski begitu, ada tujuh ambulans lagi yang belum diamankan Polda Jabar," ungkapnya.

‎Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Juhana belum memberikan komentar terkait penyitaan enam ambulans oleh Polda Jabar.

‎Hingga berita ini ditulis, Juhana belum memberikan keterangan, meski wartawan JPNN.com sudah berusaha menghubunginya.