Petugas Rutan Depok Bantu Napi Dapat Barang Haram, Modusnya Memasukkan Sabu-Sabu ke Botol Deodorant

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto mengungkap dugaan modus masuknya sabu-sabu pesanan narapidana ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok.

Menurut Sutirto, narapidana berinisial A diduga memesan sabu-sabu kepada seseorang berinisial R.

Pemesanan dilakukan menggunakan telepon seluler yang berada di tangan narapidana tersebut.

Baca Juga: DPRD Jabar Soroti Kasus Dugem dan Pesta Narkoba di Rutan Kelas I Depok

“Napi memesankan ojek online untuk diantar ke Rutan melalui handphone napi. Jadi dia pegang handphone,” ujar Sutirto.

Setelah paket tiba di sekitar Rutan Kelas I Depok, paket tersebut kemudian diduga diambil oleh seorang petugas rutan berinisial S.

“Lalu petugas berinisial S mengambilnya dan menyerahkan barang tersebut kepada napi A di dalam Rutan,” ucapnya.

Sabu Disembunyikan dalam Deodoran dan Sabun

Sutirto menjelaskan, paket sabu-sabu tersebut diduga disamarkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah deodoran dan sabun.