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Petugas Rutan Depok Bantu Napi Dapat Barang Haram, Modusnya Memasukkan Sabu-Sabu ke Botol Deodorant

Selasa, 06 Oktober 2026 – 17:00 WIB
Petugas Rutan Depok Bantu Napi Dapat Barang Haram, Modusnya Memasukkan Sabu-Sabu ke Botol Deodorant - JPNN.com Jabar
Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto mengungkap dugaan modus masuknya sabu-sabu pesanan narapidana ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok.

Menurut Sutirto, narapidana berinisial A diduga memesan sabu-sabu kepada seseorang berinisial R.

Pemesanan dilakukan menggunakan telepon seluler yang berada di tangan narapidana tersebut.

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“Napi memesankan ojek online untuk diantar ke Rutan melalui handphone napi. Jadi dia pegang handphone,” ujar Sutirto.

Setelah paket tiba di sekitar Rutan Kelas I Depok, paket tersebut kemudian diduga diambil oleh seorang petugas rutan berinisial S.

“Lalu petugas berinisial S mengambilnya dan menyerahkan barang tersebut kepada napi A di dalam Rutan,” ucapnya.

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Sabu Disembunyikan dalam Deodoran dan Sabun

Sutirto menjelaskan, paket sabu-sabu tersebut diduga disamarkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah deodoran dan sabun.

Polisi menjelaskan petugas Rutan Depok berinisial S membantu menyelundupkan sabu-sabu yang dimasukan ke dalam deodorant untuk pesta narkoba
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