Petugas Rutan Depok Bantu Napi Dapat Barang Haram, Modusnya Memasukkan Sabu-Sabu ke Botol Deodorant
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto mengungkap dugaan modus masuknya sabu-sabu pesanan narapidana ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok.
Menurut Sutirto, narapidana berinisial A diduga memesan sabu-sabu kepada seseorang berinisial R.
Pemesanan dilakukan menggunakan telepon seluler yang berada di tangan narapidana tersebut.
“Napi memesankan ojek online untuk diantar ke Rutan melalui handphone napi. Jadi dia pegang handphone,” ujar Sutirto.
Setelah paket tiba di sekitar Rutan Kelas I Depok, paket tersebut kemudian diduga diambil oleh seorang petugas rutan berinisial S.
“Lalu petugas berinisial S mengambilnya dan menyerahkan barang tersebut kepada napi A di dalam Rutan,” ucapnya.
Sabu Disembunyikan dalam Deodoran dan Sabun
Sutirto menjelaskan, paket sabu-sabu tersebut diduga disamarkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah deodoran dan sabun.
Polisi menjelaskan petugas Rutan Depok berinisial S membantu menyelundupkan sabu-sabu yang dimasukan ke dalam deodorant untuk pesta narkoba
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News