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DPRD Jabar Soroti Kasus Dugem dan Pesta Narkoba di Rutan Kelas I Depok

Selasa, 06 Oktober 2026 – 16:00 WIB
DPRD Jabar Soroti Kasus Dugem dan Pesta Narkoba di Rutan Kelas I Depok - JPNN.com Jabar
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasus dugem dan pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna.

Pradi mengaku prihatin dengan dugaan aktivitas tersebut yang terjadi di dalam rutan.

Menurutnya, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan seharusnya menjadi tempat pembinaan serta mendukung proses perbaikan perilaku warga binaan.

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“Ini menjadi keprihatinan buat kami tentunya ya, di tengah lembaga pemasyarakatan yang tujuannya untuk membuat jauh lebih baik ya, tetapi ternyata malah kecolongan ya untuk hal yang demikian,” ujar Pradi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mentoleransi dugaan aktivitas yang sebelumnya menjadi perhatian publik tersebut.

Komisi I DPRD Jawa Barat, kata Pradi, berencana mendatangi Rutan Kelas I Depok untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai dugaan aktivitas yang terjadi di dalam rutan.

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“Dalam waktu dekat tentu kami juga dari Komisi I Provinsi Jawa Barat akan ke lokasi yang sempat diduga ya ada hal-hal yang demikian,” terangnya.

Minta Evaluasi Menyeluruh

Kasus dugem dan pesta narkoba di Rutan Kelas I Depok disorot DPRD Jabar. Komisi I meminta evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas, SDM, dan akses keluar-masuk.
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