Polisi Buru Bocah 'Edan' Penembak Mata Pelajar di Garut

jabar.jpnn.com, GARUT - Polres Garut menyelidiki kasus penembakan yang dialami bocah SMA berusia 15 tahun atas nama Pazwa Pahaludin di sebuah vila.

Peristiwa itu terjadi saat acara reunian SMP pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Terduga pelaku diketahui kakak kelas Pazwa di SMP yang jadi tamu tak diundang dalam acara tersebut. Insiden tersebut mengakibatkan peluru airsoft gun bersarang di mata korban.

Kasi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi mengatakan pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Saat ini, pihaknya masih mendalami dan mengejar terduga pelaku.

"Keluarga sudah melaporkan ke pihak Polres, dan saat ini Polres Garut sedang melakukan penyelidikan, pelaku dalam pengejaran," kata Adhi saat dikonfirmasi, Selasa (6/10).

Adhi menuturkan, pelaku sudah teridentifikasi dan pihaknya masih melakukan pengejaran. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini posisinya tidak ada di rumah.

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"Terduga pelakunya sudah dicari, tapi tidak ada di rumahnya. Masih dalam pencarian," ucapnya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya upaya disembunyikan oleh pihak keluarga, Adhi enggan menduga-duga. Menurutnya, fokus polisi saat ini adalah mencari keberadaan pelaku, untuk kemudian dimintai keterangan.