JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Buru Bocah 'Edan' Penembak Mata Pelajar di Garut

Polisi Buru Bocah 'Edan' Penembak Mata Pelajar di Garut

Selasa, 06 Oktober 2026 – 15:30 WIB
Polisi Buru Bocah 'Edan' Penembak Mata Pelajar di Garut - JPNN.com Jabar
Asosiasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (Askara) menunjukkan foto dokumentasi saat mendampingi Pazwa Pahaludin, korban penembakan airsfoft gun, di RS Mata Cicendo Bandung, Selasa (6/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, GARUT - Polres Garut menyelidiki kasus penembakan yang dialami bocah SMA berusia 15 tahun atas nama Pazwa Pahaludin di sebuah vila.

Peristiwa itu terjadi saat acara reunian SMP pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Terduga pelaku diketahui kakak kelas Pazwa di SMP yang jadi tamu tak diundang dalam acara tersebut. Insiden tersebut mengakibatkan peluru airsoft gun bersarang di mata korban.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi mengatakan pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Saat ini, pihaknya masih mendalami dan mengejar terduga pelaku.

"Keluarga sudah melaporkan ke pihak Polres, dan saat ini Polres Garut sedang melakukan penyelidikan, pelaku dalam pengejaran," kata Adhi saat dikonfirmasi, Selasa (6/10).

Adhi menuturkan, pelaku sudah teridentifikasi dan pihaknya masih melakukan pengejaran. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini posisinya tidak ada di rumah.

Baca Juga:

"Terduga pelakunya sudah dicari, tapi tidak ada di rumahnya. Masih dalam pencarian," ucapnya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya upaya disembunyikan oleh pihak keluarga, Adhi enggan menduga-duga. Menurutnya, fokus polisi saat ini adalah mencari keberadaan pelaku, untuk kemudian dimintai keterangan.

Polres Garut menyelidiki penembakan bocah 15 tahun saat reuni SMP. Terduga pelaku sudah teridentifikasi dan kini dalam pengejaran polisi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polres garut rs mata cicendo bersenjata airsoft gun pelajar ditembak airsoft gun pelajar ditembak airsoft gun di garut penembakan garut pelaku penembakan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU