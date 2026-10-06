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Petugas Rutan Depok Dibayar Rp1 Juta Sekali Ambil Sabu-sabu untuk Narapidana

Selasa, 06 Oktober 2026 – 10:00 WIB
Petugas Rutan Depok Dibayar Rp1 Juta Sekali Ambil Sabu-sabu untuk Narapidana - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok mengungkap dugaan keterlibatan petugas Rutan Kelas I Depok dalam penyediaan narkotika jenis sabu untuk narapidana.

Kasat Narkoba Polres Metro Depok Kompol Sutirto mengatakan salah satu petugas berinisial S diduga menerima uang Rp1 juta setiap kali mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh narapidana.

Hal tersebut terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan menyusul laporan yang dibuat Kepala Rutan Kelas I Depok terkait dugaan pesta narkoba yang terjadi di dalam rutan.

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"Kami datang untuk melakukan pemeriksaan, kami cek ke sana, tetapi alat buktinya sudah tidak ada," kata Tirto saat dihubungi.

Menurut Tirto, peristiwa dugaan pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026. Namun, video kejadian baru beredar dan menjadi viral di media sosial pada 3 Oktober 2026.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta tes urine terhadap warga binaan dan petugas Rutan Kelas I Depok.

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Hasilnya, warga binaan yang terlihat dalam video dinyatakan positif menggunakan narkoba. Sementara itu, hasil tes urine terhadap petugas rutan dinyatakan negatif.

Petugas Disebut Tiga Kali Mengambil Sabu

Polisi mengungkap petugas Rutan Depok diduga tiga kali mengambil sabu-sabu pesanan narapidana. Petugas disebut menerima upah Rp1 juta setiap kali mengambil.
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