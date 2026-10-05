Pengacara Sony Sonjaya Buka Suara soal Penyitaan Rp24,3 Miliar dan Satu Pesawat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sony Sonjaya membantah adanya kaitan kliennya dengan penyitaan uang Rp24,3 miliar dan satu unit pesawat yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Bantahan itu disampaikan kuasa hukum Sony, Suco Abdinogoro alias Dino Sihombing, menyusul pemberitaan mengenai penyitaan sejumlah aset dalam penyidikan perkara dugaan korupsi program MBG yang menyeret sejumlah pihak.

Dino menegaskan, berdasarkan pendampingan hukum selama proses penyidikan, Sony Sonjaya tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan yang disebut berkaitan dengan aset-aset tersebut.

"Kami perlu meluruskan bahwa penyitaan uang Rp24,3 miliar dan satu unit pesawat sebagaimana diberitakan Kejaksaan Agung tidak ada kaitannya dengan klien kami, Sony Sonjaya," kata Dino dalam keterangannya, dikutio Senin (5/10/2026).

Dia juga membantah adanya keterlibatan Sony dalam proses pengadaan sejumlah barang yang belakangan muncul dalam pemberitaan perkara tersebut.

Menurut Dino, selama menjalani pemeriksaan, Sony bahkan disebut tidak pernah ditanya penyidik mengenai pengadaan sepeda motor listrik, televisi, tablet, laptop maupun sepatu.

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"Sony tidak pernah ditanya tentang pengadaan," tegasnya.

Dino mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya mempertanyakan pemberitaan yang mengaitkan Sony dengan proses pengadaan tersebut.