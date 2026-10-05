Kapolres Ungkap Peran Dua Petugas dalam Pesta Narkoba di Rutan Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian masih mendalami kasus dugaan pesta narkoba yang terjadi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok.

Dalam kasus tersebut, dua petugas rutan telah diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas terlarang itu.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Satuan Reserse Narkoba untuk mendatangi Rutan Kelas I Depok guna melakukan pemeriksaan.

Menurut Christian, dugaan pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026.

Namun, video mengenai kejadian itu baru beredar luas di media sosial TikTok pada 3 Oktober 2026.

"Ternyata memang betul pada tanggal 27 September itu terjadi pesta narkoba di Rutan, tetapi diviralkan di TikTok itu tanggal 3 Oktober 2026," kata Christian.

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Setelah memperoleh informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap dua petugas yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Christian mengatakan, kedua petugas itu juga telah menjalani tes urine. Hasil pemeriksaan urine terhadap keduanya dinyatakan negatif.