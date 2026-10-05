Polisi Bongkar Sindikat Oplos LPG 3 Kg Jadi Gas Portable, Raup Rp7,8 Juta Sehari

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Praktik penyalahgunaan LPG 3 kilogram bersubsidi dibongkar aparat Polresta Bandung.

Polisi menemukan aktivitas pemindahan isi LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas portable yang kemudian dikemas dan dipasarkan kepada masyarakat.

Tak hanya dijual secara langsung, produk tersebut juga dipasarkan melalui platform e-commerce.

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Pengungkapan kasus itu dilakukan jajaran Polsek Bojongsoang bersama Satreskrim Polresta Bandung pada Kamis (1/10/2026).

Lokasi penggerebekan berada di sebuah rumah kontrakan di Kampung Babakan Gandasari, RT 04 RW 10, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi menyelidiki terkait dugaan penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi.

"Petugas menemukan adanya aktivitas pemindahan isi tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi ke dalam tabung gas portable," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Senin (5/10).



Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang untuk diperiksa. Hasil pengembangan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial UA alias Agus (33 tahun).

UA ditetapkan sebagai tersangka yang diduga menjadi pemilik sekaligus pengelola kegiatan tersebut.