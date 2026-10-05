Lahan Bekas Hotel Genggong di Depok Diduga Jadi Lokasi Penimbunan dan Pengoplosan Solar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan aktivitas penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di bekas Hotel Genggong, Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, menjadi perbincangan di media sosial.

Informasi tersebut salah satunya beredar melalui unggahan akun Instagram @dewanperwakilannetizen.id.

Dalam narasi unggahan itu disebutkan adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penimbunan dan pengoplosan solar di lokasi tersebut.

Unggahan tersebut juga menyebutkan adanya dugaan keterlibatan atau pembekingan oleh salah satu institusi.

Namun, informasi mengenai dugaan keterlibatan tersebut belum terkonfirmasi secara independen.

Dalam unggahan yang beredar, terlihat sejumlah kendaraan tangki dan drum yang disebut digunakan untuk menampung solar di area bekas hotel tersebut.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penimbunan dan pengoplosan solar di lokasi tersebut.

Menurut Supian, laporan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti.