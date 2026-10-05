Pesta Sabu di Rutan Depok, Oknum Pegawai Lapas Dipolisikan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan pesta narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah tahanan negara (rutan) Depok, tengah menjadi sorotan.

Video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga warga binaan berjoget sambil menikmati pesta narkoba viral di media sosial.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Jabar Yudi Suseno mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait video tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan pelanggaran itu juga menyeret seorang oknum pegawai rutan.

Pihak rutan pun telah melaporkan oknum pegawai tersebut ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

"Penanganannya dari hasil pemeriksaan yang masih berjalan. Untuk pegawainya yang terkait, dari kemarin Karutan sudah buat LP (laporan polisi) dan sedang ditindaklanjuti," kata Yudi saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).

Dalam video yang beredar, sejumlah pria tampak berada di sebuah ruangan tertutup. Mereka berjoget mengikuti musik dengan volume keras.

Tampak juga seorang pria memegang botol yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.