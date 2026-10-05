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JPNN.com Jabar Kriminal Pesta Sabu di Rutan Depok, Oknum Pegawai Lapas Dipolisikan

Pesta Sabu di Rutan Depok, Oknum Pegawai Lapas Dipolisikan

Senin, 05 Oktober 2026 – 17:00 WIB
Pesta Sabu di Rutan Depok, Oknum Pegawai Lapas Dipolisikan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi borgol atau pelaku tindak kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dugaan pesta narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah tahanan negara (rutan) Depok, tengah menjadi sorotan.

Video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga warga binaan berjoget sambil menikmati pesta narkoba viral di media sosial.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Jabar Yudi Suseno mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait video tersebut.

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Dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan pelanggaran itu juga menyeret seorang oknum pegawai rutan.

Pihak rutan pun telah melaporkan oknum pegawai tersebut ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

"Penanganannya dari hasil pemeriksaan yang masih berjalan. Untuk pegawainya yang terkait, dari kemarin Karutan sudah buat LP (laporan polisi) dan sedang ditindaklanjuti," kata Yudi saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).

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Dalam video yang beredar, sejumlah pria tampak berada di sebuah ruangan tertutup. Mereka berjoget mengikuti musik dengan volume keras.

Tampak juga seorang pria memegang botol yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.

Viral dugaan pesta sabu di Rutan Depok viral. Oknum pegawai dilaporkan ke polisi, sementara WBP yang terlibat dipindahkan ke lapas lain.
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TAGS   pesta narkoba kadivpas kemenkumham jabar warga binaan pemasyarakatan rutan depok video dugaan pesta narkoba Rutan Depok pesta narkoba di rutan

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