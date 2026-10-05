Kepala Rutan Depok Janji Transparan Tangani Kasus Dugem dan Pesta Narkoba

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok Ario Galih Maduseno menegaskan pihaknya akan bersikap transparan dalam menangani kasus dugem dan pesta narkoba yang diduga berlangsung di dalam kamar rutan.

Ario mengatakan, pihaknya tidak akan menutup-nutupi proses penanganan apabila ditemukan pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut.

Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

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“Kami juga berjanji untuk transparan dan responsif, siapa pun yang terbukti terlibat melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” kata Ario, Minggu (4/10) malam.

Menurut Ario, komitmen transparansi tersebut menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas I Depok dalam menangani kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

Selain melakukan penanganan terhadap kasus tersebut, Rutan Depok juga berkomitmen melakukan evaluasi dan pembenahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Ario menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Depok.

“Kami menyampaikan terima kasih atas evaluasi dari masyarakat dan sekaligus permohonan maaf terhadap masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Kami berkomitmen akan membenahinya menjadi lebih baik,” ujarnya.