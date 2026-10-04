Video Viral Dugem di Rutan Depok Ternyata Terjadi di Dalam Kamar, Ini Penjelasan Kepala Rutan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok Ario Galih Maduseno membenarkan kabar soal video viral yang memperlihatkan aktivitas dugem dan dugaan pesta narkoba terjadi di dalam salah satu kamar Rutan Kelas I Depok.

Pernyataan tersebut disampaikan Ario setelah Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat bersama Rutan Kelas I Depok melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang beredar.

“Jadi, kami dari Rutan Depok sudah melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang beredar dan ada indikasi kuat terhadap apa yang dilaporkan,” kata Ario, Minggu (4/10) malam.

Baca Juga: Komentar Tegas Kakanwil Ditjenpas Jabar Soal Dugaan Pesta Narkoba di Rutan Depok

Ario mengatakan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan aktivitas yang terekam dalam video memang berlangsung di dalam Rutan Kelas I Depok.

“Ya, setelah kami investigasi, apa yang ada di video tersebut memang berada di Rutan Depok,” ujarnya.

Dilaporkan kepada Kepolisian

Baca Juga: Ditjenpas Jabar Periksa Rutan Depok Buntut Viral Video Dugaan Pesta Narkoba

Ario mengatakan pihak Rutan Kelas I Depok telah mengambil sejumlah langkah penanganan setelah memperoleh hasil pemeriksaan awal tersebut.

Salah satunya adalah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.