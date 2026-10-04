Rutan Depok Angkat Bicara soal Dugaan Pesta Narkoba yang Beredar di Medsos

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok angkat bicara terkait informasi mengenai dugaan pesta narkoba yang beredar di media sosial.

Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Depok Bogie Nurseto mengatakan, pihaknya telah menerima informasi yang beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Rutan Depok langsung melakukan pendalaman dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Baca Juga: Video Diduga Pesta Narkoba di Rutan Depok Viral di Media Sosial

“Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya,” kata Bogie melalui keterangan tertulis.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mengabaikan informasi yang disampaikan masyarakat.

Setiap informasi akan ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan hasil pengecekan di lapangan.

“Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat, setiap informasi menjadi perhatian, dan kami tindaklanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan,” ujarnya.

Investigasi internal masih berlangsung