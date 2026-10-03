Kesaksian Ketua RT Soal Penggeledahan Kontrakan di Antapani Bandung, Ini Soal Terorisme

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Densus 88 menggeledah sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, pada Jumat (2/10).

Penggeledaha ini diduga terkait tindak pidana terorisme.

Dari pantauan, letak rumah kontrakan berada di tengah padatnya pemukiman warga.

Kini, tak tampak adanya aktivitas dari dalam rumah kontrakan. Hanya terlihat adanya beberapa buah sandal yang menumpuk di rak yang berada di bagian depan rumah kontrakan.

Ketua RT 6, Agus, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88.

Dia pun turut masuk ke dalam rumah kontrakan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan.

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"Saya juga kaget ya. Soalnya yang saya kira ada penggerebekan narkoba atau gimana gitu kan. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inafis, pokoknya saya juga kaget," kata Agus saat ditemui pada Sabtu (3/10).

Agus melihat polisi menyita sejumlah barang bukti seperti buku, flashdisk, hingga beberapa botol berisi cairan.