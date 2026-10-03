JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Kesaksian Ketua RT Soal Penggeledahan Kontrakan di Antapani Bandung, Ini Soal Terorisme

Kesaksian Ketua RT Soal Penggeledahan Kontrakan di Antapani Bandung, Ini Soal Terorisme

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 21:15 WIB
Kesaksian Ketua RT Soal Penggeledahan Kontrakan di Antapani Bandung, Ini Soal Terorisme - JPNN.com Jabar
Suasana rumah kontrakan yang digeledah Densus 88 di Kota Bandung pada Jumat (2/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Densus 88 menggeledah sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, pada Jumat (2/10). 

Penggeledaha ini diduga terkait tindak pidana terorisme.

Dari pantauan, letak rumah kontrakan berada di tengah padatnya pemukiman warga. 

Baca Juga:

Kini, tak tampak adanya aktivitas dari dalam rumah kontrakan. Hanya terlihat adanya beberapa buah sandal yang menumpuk di rak yang berada di bagian depan rumah kontrakan.

Ketua RT 6, Agus, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88. 

Dia pun turut masuk ke dalam rumah kontrakan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan.

Baca Juga:

"Saya juga kaget ya. Soalnya yang saya kira ada penggerebekan narkoba atau gimana gitu kan. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inafis, pokoknya saya juga kaget," kata Agus saat ditemui pada Sabtu (3/10).

Agus melihat polisi menyita sejumlah barang bukti seperti buku, flashdisk, hingga beberapa botol berisi cairan.

Densus 88 menggeledah kontrakan di Antapani Bandung, berkaitan dugaan tindak terorisme. Begini kesaksian Ketua RT.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   densus 88 teroris bandung penggeledahan terorisme bandung penggeledahan teroris bandung penggeledahan rumah bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU