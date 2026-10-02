Polres Cimahi Musnahkan Barang Bukti Hasil Penggerebekan Lab Sinte di Batujajar

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Polres Cimahi memusnahkan barang bukti tembakau sintetis (sinte), hasil penggerebekan di Perumahan Pangauban Silih Asih, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (2/10/2026).

Pemusnahan dilakukan oleh jajaran Forkopimda Cimahi dan KBB di Lapangan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi.

"Betul itu adalah barang bukti penggerebekan klandestin lab, pabrik pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis atau sinte, langsung dimusnahkan," kata Kapolres Cimahi, AKBP Moh Faruk Rozi di lokasi.

Faruk mengungkapkan, Polres Cimahi bersama pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait baik di Cimahi maupun Bandung Barat terus meningkatkan komitmen dalam pemberantasan penyakit masyarakat termasuk kenakalan remaja.

Mulai dari peredaran miras pabrikan ilegal, obat keras tertentu (OKT), penggunaan knalpot brong, hingga narkotika.

"Ini adalah sinergi kolaborasi Pemkot Cimahi, Pemda Bandung Barat, TNI, Polres Cimahi dan instansi terkait dalam melaksanakan pemberantasan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja," ungkapnya.

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Hari ini, barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 133,86 gram sinte, 17.135 Obat Keras Tertentu (OKT), 11.612 miras pabrikan ilegal, dan 5.250 knalpot brong. Ada pun barang bukti tersebut merupakan operasi petugas kepolisian selama satu bulan.

"Ini durasinya satu bulan," ujarnya.