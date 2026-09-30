Tiba di PN Bale Bandung, Taufik Hidayat Tampak Lesu dan Bungkam

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Sidang perdana kasus penganiayaan berat dan penyekapan, Taufik Hidayat, resmi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu (30/9/2026).

Terdakwa tiba di lokasi sidang sekitar pukul 09.50 WIB dan mengenakan rompi tahanan berwarna orange.

Taufik yang turun dari mobil tahanan digiring petugas ke ruang tunggu sidang. Terdakwa tampak mengenakan kemeja putih dan rompi berwarna merah.

Penampilannya tampak berbeda. Kini dia berpenampilan dengan kepala pelontosnya dan tangan yang diborgol.

Dia pun nampak lesu saat turun dari mobil. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut si penyiksa itu.

Sebelumnya, kasus penganiayaan berat dan penyekapan dengan tersangka Taufik Hidayat kepada wanita berinisial YTR (29) memasuki babak baru.

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Taufik akan diadili di PN Bale Bandung, pada Rabu (30/9).

Ada pun berkas perkara Taufik Hidayat sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung.