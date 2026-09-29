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JPNN.com Jabar Kriminal Kotak Traffic Light Dicuri, Walkot Bandung Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku

Kotak Traffic Light Dicuri, Walkot Bandung Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku

Selasa, 29 September 2026 – 16:00 WIB
Kotak Traffic Light Dicuri, Walkot Bandung Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku - JPNN.com Jabar
Barrier lalu lintas atau pembatas jalan dipasang di Jalan Moch Toha, Kota Bandung, akibat lampu lalu lintas yang mati. Foyo: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sudah mendapatkan laporan soal pencurian kotak traffic light yang menyebabkan matinya sejumlah lampu lalu lintas di Kota Bandung.

Beberapa perempatan yang lampu merahnya padam di antaranya Tegalega, Patung Ikan (BKR), Lembong, Tamblong, hingga Leuwipanjang.

Dugaan sementara, matinya lampu lalu lintas itu karena kotak traffic light yang berisi perangkat pengontrol utama (contoller), komponen kelistrikan, dan kabel penghubung arus listrik yang menyuplai serta mengatur sinyal ke lampu di persimpangan, dicuri oleh orang tak bertanggungjawab.

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Farhan mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk perbaikan.

Kepada aparat kepolisian pun, dia meminta agar pelaku pencurian segera ditangkap.

"Sama kepolisian sudah koordinasi dan polisi pasti cepat lah geraknya," kata Farhan di Bandung, Selasa (29/9/2026).

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Dia menuturkan, kasus pencurian fasilitas umum seperti kabel dan lampu ini bukan yang pertama kali.

Farhan pun pernah menangkap secara langsung pencuri lampu di jembatan layang Kopo.

Begini respons Wali Kota Bandung soal matinya lampu lalu lintas di sejumlah perempatan, yang menyebabkan kemacetan.
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