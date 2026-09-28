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Kasus Penusukan Ibu Tiri di Bandung, Pelaku Diduga Simpan Dendam Lama

Senin, 28 September 2026 – 19:00 WIB
Kasus Penusukan Ibu Tiri di Bandung, Pelaku Diduga Simpan Dendam Lama - JPNN.com Jabar
Terduga pelaku penusukan ibu tiri di Jalan Pamitran VI, Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Minggu (27/9). Foto: doc. Polsek Panyileukan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polsek Panyileukan masih menyelidiki motif dalam kasus penusukan ibu tiri atas nama Apriyanti oleh seorang pria berinisial DH di Jalan Pamitran VI, Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.

Kapolsek Panyileukan AKP Anang Suryana mengatakan berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku yang merupakan anak tiri korban merasa sakit hati atas perlakuan ibu sambungnya kepada dia.

"Korban mempunyai dendam, kemudian berusaha mengambil harta (rumah), dan memberi makan hanya sedikit," kata Anang dalam keterangannya, Senin (28/9).

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Karena dendamnya itu, pelaku nekat melakukan penusukan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

"Menurut keterangan terduga pelaku, sudah lama menyimpan dendam tersebut terhadap ibu tirinya sendiri, dan melakukan aksinya di saat terduga pelaku dan korban hanya berdua di rumah tersebut," ujarnya.

Ada pun penusukan tersebut terjadi pada Minggu (27/9) sekitar pukul 17.30 WIB.

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Sebelum melancarkan aksinya, pelaku tengah bersantai di lantai dua kediamannya.

Sebagai informasi, rumah korban dan pelaku memiliki dua lantai. Rumah itu berkelir putih dan kuning.

Polisi mengungkapkan dugaan sementara motif penusukan ibu tiri oleh anak sambungnya di Kota Bandung. Ada urusan harta.
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