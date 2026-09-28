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Polisi Dalami Kondisi Kejiwaan DH dalam Kasus Penusukan Ibu Sambung di Bandung

Senin, 28 September 2026 – 15:00 WIB
Polisi Dalami Kondisi Kejiwaan DH dalam Kasus Penusukan Ibu Sambung di Bandung - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih menyelidiki kasus penusukan yang dilakukan anak tiri berinisial DH (32 tahun) terhadap ibu sambungnya, Apriyanti (52).

Salah satu yang sedang didalami ialah gangguan kejiwaan pada pelaku.

Kapolsek Panyileukan AKP Anang Suryana mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau tidak.

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Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan keterangan pelaku.

"Kami masih penyelidikan, belum tes kejiwaan," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (28/9).

Menurutnya, tak menutup kemungkinan bila DH dilakukan tes kejiwaan. Kendati demikian, pihaknya masih mengumpulkan keterangan pelaku dan saksi.

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Hal ini untuk mengetahui perilaku DH yang terindikasi gangguan kejiwaan.

"Kami penyelidikan dulu. Nanti kami minta keterangan ahli, baru tes psikologi kalau ada indikasi yang mengarah ke gangguan kejiwaan," ucap dia.

Polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku DH, anak tiri yang membunuh ibu sambungnya di Kota Bandung.
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