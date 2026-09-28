Wanita di Bandung Tewas Bersimbah Darah, Diduga Ditusuk Anak Tirinya

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang wanita bernama Apriyanti (53 tahun) tewas akibat luka senjata tajam di Jalan Pamitran VI, Panyileukan, Kota Bandung, pada Minggu (27/9/2026) malam.

Dia diduga ditusuk oleh anak tirinya berinisial DH.

Kapolsek Panyileukan AKP Anang Suryana membenarkan adanya informasi mengenai kejadian tersebut.

Saat ini pihaknya tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Telah terjadi tindak Pidana penusukan terhadap Apriyanti yang diduga dilakukan oleh DH," kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (28/9).

Dia menuturkan, insiden tersebut terjadi sekira pukul 17.30 WIB. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku tengah bersantai di lantai dua rumah.

Sebagai informasi, rumah korban dan pelaku memiliki dua lantai. Rumah itu berkelir putih dan kuning.

Pada lantai satu, terdapat warung yang menjual berbagai macam jajanan kemasan dan kebutuhan rumah tangga.