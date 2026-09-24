Kantor Baznas Kota Depok Dibobol Maling, 3 Laptop dan 3 HP Berisi Data Penting Raib

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok di Perumahan Depok Mulya 1, Kecamatan Beji, dibobol pencuri pada Kamis (24/9/2026) dini hari.

Dalam aksi tersebut, pelaku membawa kabur tiga unit laptop dan tiga unit telepon seluler (HP) yang digunakan untuk menyimpan data penting terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, aksi pencurian tersebut baru diketahui pada Kamis pagi ketika salah seorang pegawai tiba di kantor sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat tiba di lokasi, saksi mendapati pintu bagian depan kantor dalam keadaan terbuka. Kondisi kunci selot bagian atas juga mengalami kerusakan.

“Saat saksi sampai di kantor sekira pukul 09.00 WIB, kemudian membuka pagar dan setelah itu masuk lalu melihat pintu bagian depan Kantor Baznas dalam keadaan terbuka dan bagian kunci selot atas rusak,” kata Hendra.

Saksi kemudian memeriksa bagian dalam kantor. Dari pemeriksaan tersebut diketahui sejumlah barang milik Baznas telah hilang.

“Setelah itu saksi mengecek ke dalam dan mengetahui kalau ada beberapa barang hilang, yakni tiga handphone dan tiga laptop beserta data-data milik Baznas,” ujarnya.

Pihak Baznas selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian melalui Polsek Beji.